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بالصور .. جلالة السلطان يقرأ القرآن في ختام عزاء السلطان قابوس

الثلاثاء 14 يناير 2020 03:05 م بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية

حضر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر بمسقط اليوم ختام العزاء على المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه-.

وقد حضر بمعية جلالته- حفظه الله ورعاه- عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع من المعزين. وقد تضرع الجميع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفقيد الوطن جلالة السلطان الراحل ويرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار وحسن أولئك رفيقا.

كما توجهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ويكلؤه بعين حفظه ورعايته ويوفقه لما فيه خير بلاده وشعبه وأمته، وأن يسدد المولى على طريق الخير والسؤدد خطاه.

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