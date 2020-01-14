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جلالة السلطان يتلقى برقيات التعازي من رئيس الوزراء اليمني ورئيسة وزراء بنجلاديش ورئيس وزراء سريلانكا

الثلاثاء 14 يناير 2020 01:35 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى برقيات التعازي من رئيس الوزراء اليمني ورئيسة وزراء بنجلاديش ورئيس وزراء سريلانكا


مسقط – العمانية

 تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن  تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات تعازٍ ومواساة من كلٍ من: دولة الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية ودولة الشيخة حسينة واجد   رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية ودولة ماهيندا راجاباكسا رئيس الوزراء 
بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية  في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه. -

أعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في الفقيد الراحل، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

 

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