الثلاثاء, 14 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جلالة السلطان يستقبل نائب أمير دولة قطر

الثلاثاء 14 يناير 2020 01:27 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل نائب أمير دولة قطر


مسقط – العمانية

 استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر اليوم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق لهما اللذين وصلا إلى البلاد 
لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن 
تيمور - طيب الله ثراه -.

وقد أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق خلال لقائهم بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في الفقيد داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق لهما على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم والشعب القطري الشقيق كل سوء ومكروه.

وقد رافق سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وفد ضم كلا من :سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يناير 2020

جلالة السلطان يستقبل أمير قطر ويتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

المزيد

17 ديسمبر 2019

جلالة السلطان يهنئ أمير دولة قطر

المزيد

16 سبتمبر 2015

نائب أمير قطر ورئيس مجلس الوزراءيستقبلان هيثم بن طارق

المزيد

12 يناير 2020

بالفيديو.. جلالة السلطان يستقبل أمير الكويت ويتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

جلالة السلطان يستقبل عددا من كبار المسؤولين الدوليين ومبعوثي الملوك والرؤساء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

دفتر عزاء "الرؤية" يجذب آلاف المشاركات.. والقراء: فقدنا الأب والقائد المُلهِم

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يستقبل خادم الحرمين ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

الأمين العام للأمم المتحدة: السلطان قابوس التزم بنشر السلام والتفاهم والتعايش في العالم

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة