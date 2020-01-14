جلالة السلطان يستقبل نائب أمير دولة قطر



مسقط – العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر اليوم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق لهما اللذين وصلا إلى البلاد

لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن

تيمور - طيب الله ثراه -.

وقد أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق خلال لقائهم بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في الفقيد داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق لهما على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم والشعب القطري الشقيق كل سوء ومكروه.

وقد رافق سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وفد ضم كلا من :سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.