جلالة السلطان يستقبل سعد الحريري

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر سعد الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان السابق والوفد المرافق له لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه .

وقد أعرب الحريري خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد ، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء اللبناني السابق والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم والشعب اللبناني الشقيق كل سوء ومكروه.