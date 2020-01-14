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جلالة السلطان يستقبل رئيس وزراء اليابان

الثلاثاء 14 يناير 2020 01:24 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل رئيس وزراء اليابان

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر اليوم دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له.

وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في الفقيد الكبير، ومتمنيًا لعاهل البلاد المفدى التوفيق والسداد لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له بإذن الله.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل.

 

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