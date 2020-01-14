جلالة السلطان يستقبل مبعوث الرئيس القمري



مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر اليوم معالي سيد علي شيخان وزير المالية والميزانية القمري مبعوث فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة.

ونقل المبعوث القمري تعازي ومواساة فخامة الرئيس القمري لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - عن خالص شكره وتقديره للرئيس القمري على التعازي الخالصة والمواساة الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنب فخامته والشعب القمري الشقيق كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.