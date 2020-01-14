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جلالة السلطان يستقبل جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة أسبانيا

الثلاثاء 14 يناير 2020 01:11 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة أسبانيا


مسقط -العمانية

 ‏استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطانهيثم بن طارق بن تيمور المعظم /حفظه الله ورعاه/ بقصر العلم العامر جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة أسبانيا والوفد المرافق الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.وقد أعرب جلالة الملك خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد.

‏ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة أسبانيا على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

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