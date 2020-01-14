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جلالة السلطان يستقبل شيخ الأزهر الشريف

الثلاثاء 14 يناير 2020 01:10 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل شيخ الأزهر الشريف


مسقط - العمانية

 استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب فضيلة الشيخ خلال اللقاء عن خالص التعازي والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - . سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه شكر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه-  شيخ الأزهر الشريف على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

رافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال زيارته كلا من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وفضيلة القاضي محمد محمود عبدالسلام الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

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