جلالة السلطان يستقبل خادم الحرمين ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي وصل لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه في الفقيد داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان سائلًا الله تعالى أن يمُد جلالة السلطان المعظم بعونه وتوفيقه وأن يُسدد خُطاه لمواصلة المسيرة.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنب جلالته والشعب السعودي الشقيق كل سوء ومكروه.