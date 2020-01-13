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جلالة السلطان يستقبل سلطان بن خليفة آل نهيان

الإثنين 13 يناير 2020 05:28 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل سلطان بن خليفة آل نهيان

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه -  بقصر العلم العامر، الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان والوفد المرافق له.

وأعرب الشيخ سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه - سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

ومن جانبه شكر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - الشيخ سلطان والوفد المرافق له على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه

 

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