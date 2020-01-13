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جلالة السلطان يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود

الإثنين 13 يناير 2020 05:03 م بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه - بقصر العلم العامر اليوم، كلا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ حميد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ سعود المعلا عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم عجمان، ومعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

وقد أعربوا خلال لقائهم بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في الفقيد داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - عن خالص شكره وتقديره لهم على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم والشعب الإماراتي الشقيق كل مكروه.

 

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