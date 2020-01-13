الإثنين, 13 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

استقبال جموع المعزين في وفاة السلطان قابوس بضلكوت

الإثنين 13 يناير 2020 03:49 م بتوقيت مسقط

f5477a07-fc0f-41d6-891a-604278595894
c53645c4-f71a-4242-9103-2f784578db77
c53645c4-f71a-4242-9103-2f784578db77

 

ضلكوت - مسلم سعيد حاردان

استقبل مكتب والي ضلكوت المعزيين من أبناء الولاية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وكان في مقدمة المستقبلين سعادة الشيخ مسلم بن نصيب الشنفري والي ضلكوت ونواب الولاه بضلكوت، ونيابة خضرافي، وبحضور المقدم أحمد الكلباني ضابط شرطة صرفيت ومساعده، بالإضافة إلى مسئولي الأجهزة الحكومية المختلفة في الولاية.

وقد تقدم المعزيين بدعاء المولى عزوجل أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، كما تقدم المعزين بخالص التعازي إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، والأسرة المالكة وكافة أبناء عمان. وأقر الحضور بمبايعة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، على السمع والطاعة في اليسر والعسر وفي المنشط والمكره .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يناير 2020

الولاة يستقبلون جموع المعزين في وفاة السلطان قابوس

المزيد

13 يناير 2020

والي مدحاء يستقبل جموع المعزين من العمانيين والإماراتيين

المزيد

12 يناير 2020

جلالة السلطان المعظم يستقبل المعزين في وفاة جلالة السلطان قابوس

المزيد

12 يناير 2020

جلالة السلطان يستقبل جموع المُعزين في وفاة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خادم الحرمين يغادر الرياض متوجها إلى مسقط

دولي - أخبار

تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

الأمين العام للأمم المتحدة: السلطان قابوس التزم بنشر السلام والتفاهم والتعايش في العالم

دولي - أخبار

رويترز: "الفرقاء" يجتمعون في عُمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

جلالة السلطان يواصل استقبال جموع المُعزين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بإلغاء مهرجان مسقط 2020

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة