استقبال جموع المعزين في وفاة السلطان قابوس بضلكوت

ضلكوت - مسلم سعيد حاردان

استقبل مكتب والي ضلكوت المعزيين من أبناء الولاية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وكان في مقدمة المستقبلين سعادة الشيخ مسلم بن نصيب الشنفري والي ضلكوت ونواب الولاه بضلكوت، ونيابة خضرافي، وبحضور المقدم أحمد الكلباني ضابط شرطة صرفيت ومساعده، بالإضافة إلى مسئولي الأجهزة الحكومية المختلفة في الولاية.

وقد تقدم المعزيين بدعاء المولى عزوجل أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، كما تقدم المعزين بخالص التعازي إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، والأسرة المالكة وكافة أبناء عمان. وأقر الحضور بمبايعة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، على السمع والطاعة في اليسر والعسر وفي المنشط والمكره .