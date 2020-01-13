والي مدحاء يستقبل جموع المعزين من العمانيين والإماراتيين

مدحاء - الرؤية
استقبل سعادة الشيخ حمد بن سعيد المعمري والي مدحاء، جموع المعزين من أهالي الولاية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.
الإثنين 13 يناير 2020 03:42 م بتوقيت مسقط
مدحاء - الرؤية
استقبل سعادة الشيخ حمد بن سعيد المعمري والي مدحاء، جموع المعزين من أهالي الولاية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.
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