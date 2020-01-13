تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي .. الثلاثاء والأربعاء

الرؤية- خاص

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن صور الاقمار الاصطناعية توضح تأثر أجواء شمال السلطنة بإخدود من منخفض جوي.

وأضافت مديرية الأرصاد ان أخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بإخدود من منخفض جوي يوم غدا الثلاثاء الموافق 14 يناير، ويستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2020م ، حيث من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وجنوب الشرقية.

ومن المحتمل أن يصاحب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع موج البحر من متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة، ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى 3 امتار.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن المنخفضة والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده.