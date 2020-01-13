جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية أوزبكستان

مسقط -العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامـة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه-.

أعرب من خلالها عن تعازيه العميقة لجلالة السلطان المعظم وللشعب العماني في فقيد السلطنة الكبير، مشيرا إلى أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – رحمه الله – كان رجل دولة معروفا استحق احتراما غير

محدود لشعبه، مذكرًا بجهود جلالة السلطان الراحل في تعزيز رفاه الشعب ومكانة بلده في الساحة الدولية، مضيفا أن الذاكرة ستبقي الفقيد الراحل للأبد في قلوب الأوزبكيين كرجل سياسي ساهم إسهامًا قيمًا في سبيل إقامة وتعزيز علاقات التعاون فيما بين جمهورية أوزبكستان والسلطنة. سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويمنح جلالته والأسرة المالكة الصبر والسلوان.