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جلالة السلطان يستقبل الأمين العام لرئاسة الجمهورية الموريتانية

الإثنين 13 يناير 2020 12:40 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل الأمين العام لرئاسة الجمهورية الموريتانية

 

مسقط -العمانية

 استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم معالي محمد بن سالم ولد البشير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقل المبعوث الموريتاني تعازي ومواساة الرئيس الموريتاني لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-. 
من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية الموريتانية على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب الموريتاني الشقيق كل مكروه.
حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

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