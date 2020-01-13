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جلالة السلطان يستقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الإثنين 13 يناير 2020 12:39 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

 

مسقط – العمانية

 استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وقد أعرب سموه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر 
والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم  الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

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