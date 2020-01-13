جلالة السلطان يستقبل وزير خارجية تايلاند

مسقط -العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم معالي دون برامودويناي وزير خارجية تايلاند والوفد المرافق له مبعوث جلالة ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند.

ونقل المبعوث التايلندي تعازي ومواساة جلالة ملك مملكة تايلاند لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة تايلاند على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب التايلندي الصديق كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.