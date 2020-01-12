قرار بإلغاء مهرجان مسقط 2020

مسقط - الرؤية
أعلنت بلدية مسقط أن "مهرجان مسقط 2020"، المقرر إقامته خلال الفترة من ١٦ يناير وحتى ١٥ فبراير ٢٠٢٠م، قد تقرر إلغاؤه حداداً على المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه .
الأحد 12 يناير 2020 09:39 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
أعلنت بلدية مسقط أن "مهرجان مسقط 2020"، المقرر إقامته خلال الفترة من ١٦ يناير وحتى ١٥ فبراير ٢٠٢٠م، قد تقرر إلغاؤه حداداً على المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه .
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08 أبريل 2015