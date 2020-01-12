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جلالة السلطان يستقبل وزير الدفاع البريطاني

الأحد 12 يناير 2020 09:12 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل وزير الدفاع البريطاني

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، كلًّا من: معالي بن والاس وزير الدفاع البريطاني، والفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني، والوفد المرافق لهما.

وأعرب الضيفان البريطانيان -خلال المقابلة- عن خالص تعازيهما ومواساتهما لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني؛ في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

من جانبه، شكر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- الضيفين البريطانيين على تعازيهما ومواساتهما الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجنب الجميع كل مكروه.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

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