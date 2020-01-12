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جلالة السلطان يستقبل نائب رئيس الوزراء العراقي

الأحد 12 يناير 2020 09:11 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل نائب رئيس الوزراء العراقي

 

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، معالي فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي مبعوث فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وقد نقل معالي نائب رئيس الوزراء العراقي تعازي ومواساة فخامة الرئيس العراقي لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني؛ في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه، أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس العراقي على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجنب الشعب العراقي الشقيق كل مكروه.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

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