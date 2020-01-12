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جلالة السلطان يستقبل رئيس الوزراء الجزائري

الأحد 12 يناير 2020 09:10 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل رئيس الوزراء الجزائري

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر، أمس، دولة عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري.

وقدَّم دولته تعازي ومواساة الرئيس عبدالمجيد تبون وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني؛ في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لدولته وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وشعبا، على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويجنب الجميع كل مكروه.. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

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