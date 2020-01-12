جلالة السلطان يستقبل ملك نيذرلاندز للتعزية في المصاب الجلل

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر أمس جلالة الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة نيذرلاندز والوفد المرافق لجلالته الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه-.

وقد قدّم جلالة ملك نيذرلاندز خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل.

من ناحيته أعرب جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا الله العلي القدير أن يجنّب جلالته وشعب نيذرلاندز كل مكروه. حضر مراسم العزاء بمعيّة جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.