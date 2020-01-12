الولاة يستقبلون جموع المعزين في وفاة السلطان قابوس

الولايات - العمانية – ناصر العبري – سيف المعمري

استقبل أصحاب السعادة الولاة جموع المعزين من المواطنين والمقيمين لتلقى واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيّب الله ثراه.

واستقبل سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي، نائب محافظ ظفار، صباح أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- رحمه الله-.

وحضر عدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والشيوخ والمواطنين والمقيمين حيث سيتم استقبال المعزين اعتبارًا من أمس الأحد ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرًا وفي الفترة المسائية من الرابعة والنصف عصرًا وحتى السادسة مساء.

وفي صور كان في استقبال المعزين سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي صور ونواب الولاة بصور ونيابتي طيوي ورأس الحد وبحضور مشايخ وأعيان الولاية والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة حيث قدّموا من خلالها تعازيهم داعين المولى عز وجل أن يتغمّد جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.

وتواصلت في عدد من جوامع ومساجد ولاية صور ونياباتها وقراها إقامة صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس- طيّب الله ثراه.

واستقبل سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب بمكتبه صباح أمس المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الولاية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور-طيب الله ثراه-.

كما استقبل سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح وأشرف بن ناصر البوسعيدي نائب والي مسقط والسيد محمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مطرح جموع المعزين من أبناء ولايتي مسقط ومطرح في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- وذلك بمبنى ديوان عام محافظة مسقط..

فيما استقبل سعادة محمد بن حميد الغابشي والي العامرات بمكتبه أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- من أبناء ولاية العامرات حيث رفع المعزون أكفهم إلى الله أن يجعل قبر جلالة السلطان قابوس روضة من رياض الجنة وأن تكون الجنة مثواه.

واستقبل أمس والي جعلان بني بوحسن سعادة الشيخ سلطان بن علي النعيمي بمكتبه المواطنين المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

واستقبل أمس سعادة الشيخ يحيي بن ناصر الحراصي والي بوشر والسيد بن سيف بن علي البوسعيدي نائب والي بوشر المواطنين والمقيمين الذين توافدوا لتقديم التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- وذلك بقاعة مكتب سعادة والي بوشر.

واستقبل سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك وبحضور الشيخ سعيد بن محمد الراشدي نائب والي ضنك جموع المعزين من أبناء الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

كما استقبل سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي والي ولاية وادي بني خالد صباح أمس المواطنين والمقيمين من قرى ومناطق الولاية المختلفة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- وذلك بمكتب والي الولاية.

واستقبل سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي جموع المواطنين والمقيمين المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

واستقبل الشيخ سيف بن حمود البوسعيدي نائب والي سمائل بقاعة مكتب والي سمائل صباح أمس جموع المواطنين والمقيمين بولاية سمائل الذين توافدوا لتقديم العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه.

وأعرب المواطنون الذين قدموا من مختلف القرى التابعة لولاية سمائل عن حزنهم الشديد للمصاب الجلل في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه - داعين الله عز وجل المغفرة والرحمة لفقيد عمان وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

واستقبل أمس سعادة الشيخ سالم بن عبدالله المدحاني والي الكامل والوافي بمكتبه المواطنين المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - وتغمّده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته.

واستقبل سعادة الشيخ علي بن منصور البوسعيدي والي بهلاء بمكتبه أمس المعزين من الشيوخ والرشداء وأعيان الولاية وجموع من المواطنين والوافدين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

وقد توافد عدد كبير من المواطنين والوافدين منذ الصباح إلى مكتب سعادة الشيخ والي بهلاء لتأدية واجب العزاء والذي يقام لمدة ثلاثة أيام بمكتب الوالي، وعبر المواطنون عن حزنهم الشديد لفقيد الوطن متضرعين للمولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء لما قدمه لعمان والعالم أجمع.

واستقبل أمس سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي ينقل أهالي الولاية والقرى التابعة لها المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

حيث قدموا التعازي والمواساة للأسرة المالكة الكريمة وإلى أبناء الشعب العُماني متضرعين الى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

واستقبل أمس سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار جموع المعزين من شيوخ ورشداء وأعيان وأهالي والمقيمين بولاية صحار في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيّب الله ثراه.

وتضرّعت جموع المعزين إلى الله العلي القدير أن يغفر ويرحم جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- رحمه الله - وأن يتقبل منه ويسكنه مع عباده الصالحين.

واستقبل سعادة الشيخ مسلم بن نصيب الشنفري والي ولاية ضلكوت جموع المواطنين والمقيمين الذين توافدوا من كل مناطق الولاية المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه. واستقبل سعادة الشيخ سالم بن ربيع السنيدي والي الحمراء صباح أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه. ورفعت جموع المعزين أكف الدعاء متضرعين وسائلين المولى أن يكون جلالة السلطان قابوس مع الصديقين والشهداء وأن يجعل مثواه جنات الخلد.

واستقبل سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة وسعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والي عبري بمكتب والي عبري أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

ورفع المعزون أكف الضراعة والدعاء للمولى عز وجل وأن يتغمد جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يجزيه خير الجزاء.

واستقبل سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة المعزين من مواطنين ومقيمين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه وذلك بمكتب والي مصيرة. داعين المولى عزّ وجل أن يرحم جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

واستقبل سعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري والي ثمريت صباح أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه.

وتضرّعت جموع المعزين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

واستقبل سعادة نبهان بن عبدالرحمن الخروصي والي محوت صباح أمس جموع المعزين من المواطنين والمقيمين بولاية محوت بمحافظة الوسطى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه.

ورفعت جموع المعزين أكف الدعاء سائلين الله العلي القدير أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته ويدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين.

واستقبل الشيخ محمد بن علي آل حمودة نائب والي منح بالقاعة المتعددة الأغراض بمكتب والي منح بمحافظة الداخلية أمس جموع المعزين من الشيوخ والمواطنين والمقيمين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه.

ورفع المعزون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يغفر ويرحم جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، ويدخله فسيح جناته ويسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.