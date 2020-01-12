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جلالة السلطان يستقبل الرئيس الفلسطيني ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

الأحد 12 يناير 2020 06:55 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل الرئيس الفلسطيني ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

مسقط- العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

وقد أعرب الرئيس الفلسطيني خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

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