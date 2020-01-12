جلالة السلطان يستقبل ملك الأردن ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

مسقط- العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق لجلالته الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وقد أعرب جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره و تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنب جلالته والشعب الأردني الشقيق كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.