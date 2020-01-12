الأحد, 12 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جلالة السلطان يستقبل ملك الأردن ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

الأحد 12 يناير 2020 06:53 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل ملك الأردن ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

مسقط- العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق لجلالته الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وقد أعرب جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره و تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنب جلالته والشعب الأردني الشقيق كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يناير 2020

جلالة السلطان يستقبل الرئيس الفلسطيني ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

المزيد

12 يناير 2020

جلالة السلطان يستقبل ملك البحرين ويتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

المزيد

09 يوليو 2015

جلالة السلطان يهنئ سيلفا كير.. ويتلقى شكر ملك الأردن ورئيس أذربيجان

المزيد

11 يناير 2020

ملك الأردن يعزي في وفاة جلالة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الولاة يستقبلون جموع المعزين في وفاة السلطان قابوس

المحليات - أخبار

بالفيديو.. جلالة السلطان يستقبل أمير الكويت ويتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يستقبل الأمير تشارلز والرئيس التونسي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يستقبل أمير قطر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الملوك والرؤساء ينعون السلطان قابوس.. ودول عربية تعلن الحداد وتنكيس الأعلام

دولي - أخبار

"كراسي السلطان قابوس العلمية".. اهتمام سامٍ بالمعرفة والحفاظ على البناء الحضاري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة