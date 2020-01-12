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جلالة السلطان يتلقى برقية من ولي العهد السعودي

الأحد 12 يناير 2020 06:52 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى برقية من ولي العهد السعودي

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

أعرب من خلالها سموه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة جلالة السلطان الراحل داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته. سائلاً الله أن يحفظ جلالة السلطان المعظم والشعب العماني من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب.

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