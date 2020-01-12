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جلالة السلطان يستقبل حاكم الفجيرة

الأحد 12 يناير 2020 06:14 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل حاكم الفجيرة

 

مسقط- العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وقد أعرب سموه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والاسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لسمو عضو المجلس الاعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيا المولي القدير ان يجنب سموه كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

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