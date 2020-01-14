جلالة السلطان يستقبل رئيس الوزراء البريطاني

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه – بقصر العلم العامر اليوم دولة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.

وقد عبر دولة رئيس الوزراء البريطاني خلال اللقاء عن خالص تعازيه وبالغ مواساته لجلالته والأسرة المالكة والشعب العُماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

من ناحيته شكر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- دولة رئيس الوزراء البريطاني على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل سائلًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه