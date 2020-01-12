جلالة السلطان يستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري

مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه – بقصر العلم العامر دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد قدم دولته تعازي ومواساة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري لجلالته والأسرة المالكة والشعب العُماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه-

من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لدولته ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه