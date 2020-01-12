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نجوم الأدب والفن ينعون السلطان قابوس: ترجل الفارس المقدام

الأحد 12 يناير 2020 03:55 م بتوقيت مسقط

نجوم الأدب والفن ينعون السلطان قابوس: ترجل الفارس المقدام

 

الرؤية- رنا عبدالحكيم

أعرب نجوم الفن في أنحاء الوطن العربي عن عميق حزنهم وبالغ تعازيهم في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-، متوجهين بخالص التعازي إلى الشعب العماني، داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمة بواسع رحمته.

ونشرت الكاتبة الجزائية أحلام مستغانمي منشورا مؤثرا على انستجرام، قالت فيه "رحل القائد الحكيم الذي قاد شعبه لبر الأمان... خالص التعازي والمواساة لاصدقائي العمانيين وللشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته".

وقالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على تويتر إن "سلطنة عمان خسرت قائدا عظيما"، وأعربت عن تعازيها للشعب العماني.

وفي منشور لها على انستجرام، كتبت المطربة الإماراتية أحلام: "ترجل الفارس المقدام والدنا السلطان قابوس. اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه. ورحل عنا قابوس المعظم".

وأعربت المطربة المصرية أنغام عن خالص العزاء للشعب العماني في رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، ودعت له بالرحمة والمغفرة. كما وجهت المطربة السورية أصالة خالص تعازيها في وفاة السلطان قابوس.

ووجهت الفنانة التونسية هند صبري خالص العزاء إلى الشعب العماني في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

وأيضا أعرب العديد من الفنانين عن تعازيهم في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، منهم المطرب الكويتي نبيل شعيل والمطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان المصري محمد هنيدي، إلى جانب فنانين آخرين من جميع أنحاء الوطن العربي، عبر تغريدات ومنشورات مماثلة على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تفاعل معها مئات الآلاف من المتابعين.

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