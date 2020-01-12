بالفيديو.. جلالة السلطان يستقبل أمير الكويت ويتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

مسقط- العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت الشقيقة خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والاسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنب سموه والشعب الكويتي كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.