جلالة السلطان يستقبل ملك البحرين ويتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

مسقط- العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

وقد أعرب صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد ، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والاسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة، داعيًا المولى القدير ان يجنب جلالته والشعب البحريني الشقيق كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.