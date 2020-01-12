جلالة السلطان يستقبل الشيخ محمد بن زايد

مسقط - الرؤية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مبعوث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه.

وقد نقل سموه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم تعازي ومواساة سمو الشيخ رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وقدم تعازي سموه في جلالة السلطان الراحل داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العُماني الصبر والسلوان.