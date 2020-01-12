جلالة السلطان يستقبل الأمير تشارلز والرئيس التونسي

مسقط - الرؤية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز.

وقد أعرب الأمير تشارلز عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه شكر جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه الأمير تشارلز على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

كما استقبل جلالته فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورطيب الله ثراه

وقد أعرب فخامته خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره لفخامته والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنب فخامته والشعب التونسي كل سوء ومكروه .