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تواصل نعي جلالة السلطان قابوس بن سعيد من مختلف أنحاء العالم

الأحد 12 يناير 2020 12:19 م بتوقيت مسقط

تواصل نعي جلالة السلطان قابوس بن سعيد من مختلف أنحاء العالم

مسقط - العمانية

تواصل اليوم نعي المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور  طيب الله ثراه من مختلف 

أنحاء العالم، فقد نعى جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور  طيب الله ثراه   وجاء في نعي جلالة العاهل المغربي "لقد فقدت سلطنة عُمان والأمّة العربيّة برحيل السلطان قابوس قائدًا كبيرًا وحكيمًا حقّق لبلده نهضة شاملة أهّلته للاضطلاع بدور فاعل في توطيد جسور التضامن العربي والإسلامي وترسيخ نهج الحوار والسلام والاعتدال". 

 كما نعى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه سائلًا الله له الرحمة مؤكدا أن المغفور له بإذن الله تعالى بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية السلطنة إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

 من جانبها نعت المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه   وأكدا في بيان لهما "أن السلطنة تحت قيادته رعت في حقبة غير مسبوقة إصلاحات أدّت إلى تحسين مستويات معيشة الشعب العماني، وأضافتا "لقد قادت رؤيته سياسة خارجيّة وضعت سلطنة عُمان بين أقرب شركاء الاتّحاد الأوروبي في منطقة غارقة في الصراع ويزداد فيها التوتر". 

 ونعى فخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه قائلا إن وفاة جلالته "رحمه الله" تعني "فقدان صديق جيّد لألمانيا".

 وأضاف فخامته "كان السلطان قابوس راعيًا للتفاهم والتسويات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. لقد تمّ الإصغاء إلى كلمته على نطاق واسع". كما نعى فخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور / طيب الله ثراه / قائلا: "لقد كان قوة مستقرّة في الشرق الأوسط وحليفًا قويًا للولايات المتحدة .. كان 

لجلالة السلطان الراحل رؤية لعُمان حديثة ومزدهرة وأراد أن تصبح هذه الرؤية حقيقة".

 

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