جلالة السلطان يستقبل أمير قطر ويتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس

مسقط – العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر

اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

وقد أعرب سمو أمير دولة قطر الشقيقة خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيا المولى القدير أن يجنب سموه والشعب القطري كل سوء ومكروه.

ورافق صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة خلال زيارته معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومعالي الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام ومعالي الشيخ خالد بن خليفة ال ثاني رئيس الديوان الأميري ومعالي علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ومعالي عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد رئيس الديوان الأميري ومعالي الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني مدير ادارة الاستثمارات بجهاز قطر للاستثمار وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى السلطنة.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.