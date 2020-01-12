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جلالة السلطان يستقبل وزير الخارجية الإيراني

الأحد 12 يناير 2020 11:30 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل وزير الخارجية الإيراني

 

 مسقط – العمانية

 استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان  هيثم بن طارق بن تيمور المعظم  حفظه الله ورعاه بقصر العلم العامر اليوم معالي الدكتور جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبعوث فخامة الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.

ونقل معالي الوزير لجلالته والأسرة المالكة تعازي ومواساة فخامة الرئيس الإيراني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الإيراني على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع  رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

 

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