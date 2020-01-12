جلالة السلطان يتلقى برقية تعزية من سلطان بروناي دار السلام

مسقط – الرؤية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من جلالة السلطان حاجي حسن البلقيه سلطـان برونـاي دار السلام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه -.ضمنها خالص تعازيه بهذا المصاب الجلل مشيرا إلى أن جلالة السلطان الراحل كان مثالًا للإخلاص والعمل الدؤوب الذي جعل من السلطنة بلدًا متحضرًا. معربا عن يقينه بأن السلطنة ستواصل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، مثمنًا ومقدرًا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وأهمية مواصلة العمل على تقويتها في السنوات القادمة.

داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يسكن الفقيد الراحل فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.