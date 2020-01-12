جلالة السلطان المعظم يستقبل المعزين في وفاة جلالة السلطان قابوس

مسقط -العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .

فقد استقبل جلالته حفظه الله ورعاه المعزين من افراد الاسرة المالكة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة الأسلحة والمكرمين اعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى

وأصحاب السعادة الوكلاء

كما استقبل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه أصحاب السعادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة والشيوخ والاعيان وكبار المسؤولين بالدولة من مدنيين وعسكريين والمواطنين .