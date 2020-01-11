جلالة السلطان يتلقى تعازي الملوك والرؤساء

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية؛ في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

ضمَّنها فخامته باسمه وباسم الشعب السوري الشقيق أحرَّ التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله -عز وجل- أن يُلهم جلالته الصبر والسلوان، مشيداً فخامته بقيادة الفقيد الراحل لمسيرة نهضة عمان وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. مشيراً فخامته إلى أنه على أتم الثقة بقدرة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور على مُتابعة هذه المسيرة، ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة عمان، ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة الشعب العماني.

الزياني: السلطان قابوس كان قائدا فذا مخلصا لعمان وشعبها

مسقط - العمانية

أعربَ معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة في سلطنة عمان، وللحكومة والشعب العماني، في وفاة صاحب الجلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر حافل بالبذل والعطاء، قضاه في خدمة شعبه ووطنه والأمة العربية والإسلامية.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إنَّ السلطان قابوس -رحمه الله وطيب ثراه- كان قائدا فذا، أخلص لعمان وشعبها، وقاد مسيرتها التنموية بكل حنكة وحكمة، وعزيمة صلبة، وسخر جهوده ونذر حياته لتحقيق نهضة تنموية طموحة، لتصبح عمان نموذجا فريدا في النماء والبناء والتطور الحضاري، ومثالا متميزا في المكانة الدولية الرفيعة، مؤكدا أن المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد أحب شعبه، بقلب صادق مخلص وحنون، فبادله شعب عمان العزيز حبًّا بحب، وأخلص له وفاء وولاء لهذا القائد العظيم.

وقال الأمين العام -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ مجلس التعاون فقد أحد قادته المؤسسين لهذه المنظومة المباركة، والذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه المبدئية في دعم مسيرة التعاون الخليجي؛ ليُصبح مجلس التعاون كيانا راسخا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ، موضحا أن رؤاه الحكيمة وتوجيهاته السديدة لتعميق التعاون والتكامل الخليجي، والمحافظة على هذه المنظومة المباركة، ستظل ماثلة في السجل التاريخي لمسيرة مجلس التعاون، دليلا على حكمة وبصيرة هذا القائد الفذ الذي قاد بلاده في أصعب الأوقات والظروف، وأعلى مكانتها بين دول العالم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمَّد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم العائلة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان وحسن العزاء.

رئيس مجلس النواب المصري: السلطان قابوس جعل من عمان قبلة للفرقاء

القاهرة - العمانية

نَعَى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، وفاة المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - طيَّب الله ثراه.

وقال الدكتور علي عبدالعال، في بيان له أمس: "انتقل إلى جوار ربه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات، وجعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب".

وأضاف: "رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقاً، راجياً الله -عزَّ وجل- أن يبارك خطوات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق المعظم، خير خلف لخير سلف، وأن يلهم الشعب العماني الشقيق صبر المؤمنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جلالة السلطان يتلقى تعازي رئيس وزراء اليابان

مسقط - العمانية

تلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

أعرب من خلالها عن بالغ الأسى والحزن وخالص التعازي والمواساة لجلالته وللحكومة والشعب العماني، مُؤكداً دولة رئيس الوزراء الياباني أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد قد تمكن منذ توليه مقاليد السلطة من بناء أمة تجمع بين الحفاظ على العادات والتقاليد والحداثة، وأسهم في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة، كما أسهم بشكل كبير في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكان بمثابة القائد الذي نال احترام العالم بأسره. وأضاف: "إن وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، الذي كان زعيماً عظيماً يتمتع بالحكمة ونفاذ البصيرة، تمثل خسارة كبيرة ليس فقط للشعب العماني، بل للمجتمع الدولي برمته أيضاً، ومن ثم أود أن أعبر عن تضامن اليابان مع الشعب العماني من أجل التغلب على تلك اللحظات الحزينة جداً".

الرئيس اللبناني ينعي السلطان قابوس.. ونبيه بري: فقدنا صديقا عزيزا للبنان

بيروت - العمانية

نَعَى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه- معربا عن حزنه الكبير في الفقيد الذي كان أخا وصديقا للبنان في المراحل والظروف الصعبة كافة.

من جانبه، بعث معالي نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني برقية تعزية إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله- جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة باعث نهضة سلطنة عمان الشقيقة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد... إننا إذ نفتقده صديقا عزيزا للبنان، كما تفتقده الأمة والعالم رائدا من رواد الكلمة الطيبة، وعنوانا من عناوين التلاقي والحوار".

واعتبر معالي فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في بيان له أمس، أنَّ "لبنان خسر بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، شخصية عربية بارزة، وأخا كبيرا وصديقا محبا للبنان، وكان -رحمه الله- إلى جانب لبنان في الشدائد والمحن، وعلى وجه الخصوص حين تعرض للتدمير جراء العدوان الإسرائيلي في العام 2006م، فوقف مع لبنان وأسهم في تقديم الدعم له لإعادة إعمار ما دمره العدوان في الجنوب والضاحية".