"كراسي السلطان قابوس العلمية":اهتمام سامٍ بالمعرفة والحفاظ على البناء الحضاري

الرؤية – أحمد الجهوري

خصّص جلالة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله – عدداً من الكراسي الدولية توزعت بين بعض دول العالم في مجالات متنوعة، وذلك خلال مسيرة حكمه الحافلة بالمبادرات والاهتمام بمختلف العلوم والتي امتدت نصف قرن.

ويكمن الغرض الأساسي لجميع الكراسي الأكاديمية لسلطان عُمان في تشجيع الوصول إلى مُجتمع عالمي معاصر، يعيش في سلام ويسوده التفاهم المُشترك والتسامح وأيضاً تقديم وجهات نظر معاصرة حول كيفية إيصال الصوت العربي بصورة أفضل لصالح انسجام عالمي أوسع في ظل العولمة.

ويُساعد إنشاء هذه الكراسي العلمية في الاحتفاء بإسهامات سلطنة عُمان في تطوير دراسات اللغة العربية والتراث والدراسات العلمية الأخرى والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والذي برعايته استعادت عُمان مجدها وحافظت على موروثها التاريخي وواكبت بحيوية شركاءها حول العالم.

وتضم كراسي السلطان قابوس في الجامعات العالمية: "كرسي السلطان قابوس للدراسات الشرقية بجامعة لايدن مملكة هولندا، وتمت مراسم التدشين والتوقيع على الاتفاقية في 4 نوفمبر 2008م وتشرف عليه وزارة التعليم العالي، ويهدف إلى تشجيع البحث العلمي في الدراسات الشرقية في مجال التاريخ والثقافة والحضارة.

وكرسي السلطان قابوس لدراسة اللغة العربية في جامعة بكين وذلك في إطار الحوار بين الحضارات والتعاون بين الأمم، ومن منطلق الاهتمام باللغات بصفتها أدوات فاعلة في نقل الحضارات وتسهيل التواصل بين الشعوب المختلفة، تمَّ في يوليو 2007م إنشاء كرسي السلطان قابوس لدراسة اللغة العربية، والذي تحتضنه جامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية.

وكرسي السلطان قابوس في مجال إدارة المياه والتنوع الاقتصادي في أكاديمية روزفلت في جامعة اترخت في لاهاي بهولندا، حيث قررت الحكومة الهولندية إنشاء هذا الكرسي في العام 2005م، عرفاناً منها بالجهود الخيرة لجلالته وإسهاماته في ترسيخ دعائم السلام والتعاون الدولي ودوره البناء في إرساء أسس التنمية ودولة القانون والمؤسسات العصرية في السلطنة والتقدير الدولي الواسع النطاق الذي يحظى به جراء سياساته الحكيمة وتتويجاً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، وتشرف على الكرسي وزارة التعليم العالي.

وكرسي السلطان قابوس للدراسات العربية المعاصرة في جامعة كامبردج البريطانية (كلية الدراسات الشرقية) والذي أنشأ في العام 2005م، حيث يُقدم مساهمة حرة ومستقلة لتطوير اللغة العربية وتعزيز العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعوب الناطقة باللغة العربية بالسلطنة، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين جامعة كمبريدج البريطانية ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة، ويشرف على الكرسي مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

وزمالة سلطان عُمان الدولية في مجال الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد ببريطانيا والتي أنشأت في العام 2005م، وتشرف عليه وزارة الخارجية. يهدف هذا الكرسي البحثي إلى تعزيز فهم أعمق للعالم الإسلامي وتشجيع منح الدراسات العليا ودعمها في مختلف مجالات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ودعم التعاون بين الأوساط الأكاديمية الدولية المعنية بالدراسات الإنسانية.

وكرسي السلطان قابوس للدراسات العربية والإسلامية في جامعة ملبورن الأسترالية والذي أنشأ في العام 2003م وتم تدشينه خلال الفترة من 18-19 أكتوبر 2004م. من أهدافه تقديم وجهة نظر عربية ـــ إسلامية فاعلة وبناءة للعالم، بالإضافة إلى نقل صورة عن التقاليد العربية الإسلامية التي تنطوي على عناصر فاعلة، إذ يمكنها توفير حلول لبعض المشكلات الرئيسة التي تسبب المُعاناة للمجتمع الدولي المعاصر، وتشرف على الكرسي وزارة التعليم العالي.

وكرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات في جامعة الهندسة والتكنولوجيا الباكستانية والذي أنشأ في العام 2001م، ويشرف عليه مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية، ويهدف إلى تشجيع البحوث التقنية ورفع مستوى التخصصات التعليمية في مجال تقنية المعلومات.

وكرسي السلطان قابوس في العلاقات الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية والذي أنشأ في العام 1999م، وتشرف عليه وزارة الخارجية. يشتمل على تخصصات الدراسات المُتقدمة عن التعليم والأبحاث الدبلوماسية والتفاوض وحل النزاعات بالطرق السلمية وتنمية المرأة والاقتصاد السياسي والتنمية الاقتصادية والطاقة والموارد الطبيعية والاستثمار المحلي والدولي.

وكرسي السلطان قابوس في مجال الاستزراع الصحراوي في جامعة الخليج العربي والذي أنشأ في عام 1994م، وتشرف عليه وزارة التعليم العالي. ويهدف لدعم الأبحاث في المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية تحت الظروف المناخية الصحراوية، وقد أنجز مركز السلطان قابوس لتقنيات الزراعة المتطورة وبدون تربة عدداً من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية محكمة وشارك في عرضها في المحافل العلمية.

وكرسي السلطان قابوس للدراسات العربية والإسلامية في جامعة جورج تاون الأمريكية والذي أنشأ في العام 1993م، ويشرف عليه مكتب مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية، ومن أهدافه تطوير الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة وتعزيز التقارب والتفاهم بين الثقافتين العربية والغربية.

وكرسي السلطان قابوس لوحدة الدراسات العُمانية في جامعة آل البيت في المملكة الأردنية الهاشمية والذي أنشأ في العام 1997م، ومن أهدافه التعريف بسلطنة عُمان إنساناً وحضارةً وتاريخاً وفكراً ومذهباً وإنجازاً، وتوفير فرص التواصل بين المهتمين بالدراسات العمانية، وتقديم دراسات علمية رصينة ذات صلة بعُمان، والعناية بتحقيق عيون التراث العماني وفق الأصول العلمية الحديثة، والعناية بترجمة الدراسات الاستشرافية حول عُمان، وتشجيع التعاون الثقافي والأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات والزيارات والمطبوعات بين الجامعة والمؤسسات الرسمية والأكاديمية في سلطنة عُمان وخارجها، فضلاً عن إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض التي تهتم بسلطنة عُمان قديماً وحديثاً، والعمل على تشجيع الأساتذة الزائرين والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية في كلا البلدين لقضاء إجازات التفرغ العملي أو زيارات علمية في الكليات والمعاهد المتخصصة في كلا البلدين.