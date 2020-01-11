تنبيه ثانٍ بغزارة الأمطار على جنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية

مسقط - الرؤية

نبهت المديرية العامة للأرصاد الجوية للمرة الثانية اليوم السبت، من غزارة الأمطار المحتمل استمرارها على معظم محافظات السلطنة، والتي تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد، مع نزول الأودية.

ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على محافظات جنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية حيث تكوف متفاوتة الغزارة بكميات تتراوح بين 30 إلى 50 مليمتر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.