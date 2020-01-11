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جلالة السلطان يستقبل المعزين بقصر العلم اعتبارا من الأحد

السبت 11 يناير 2020 05:06 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستقبل المعزين بقصر العلم اعتبارا من الأحد

مسقط - العمانية

يودُّ ديوانُ البلاط السلطاني أن يُفيد بأنَّ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد -حفظه الله- والعائلة المالكة الكريمة، سيستقبلون المعزين في وفاة السلطان الراحل المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور -رحمه الله- بقصر العلم العامر؛ اعتبارًا من اليوم الأحد السادس عشر من جمادى الأولى لعام 1441هـ، الموافق الثاني عشر من يناير للعام 2020م؛ وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف، وحتى بعد غدٍ الثلاثاء.

تغمَّد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأنزله منازل الصالحين، وجعل منجزاته وتضحياته لأجل عمان وأهلها شفيعة له في الدار الآخرة.

 

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