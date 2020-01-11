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أبناء عُمان يشيّعون السلطان الراحل.. والجثمان يوارى الثرى بمقبرة العائلة المالكة

قابوس.. في مقعد صدق عند مليك مقتدر

السبت 11 يناير 2020 01:58 م بتوقيت مسقط

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◄ جلالة السلطان هيثم بن طارق يتقدم المشيّعين

◄ موكب الجنازة خرج من بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر

◄ إقامة صلاة الجنازة بالجامع الأكبر.. وسماحة المفتي يؤم المصلين

◄ لف جثمان السلطان الطاهر بعلم السلطنة

 

مسقط - العمانية

شيع أبناء السلطنة فقيد الوطن والأمة المغفور له بإذن الله تعالى مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه- بمقبرة العائلة بولاية بوشر بمحافظة مسقط.

وتقدّم المشيعين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- كما حضر بمعيّة جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون والقادة العسكريون والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ وأعيان البلاد وجموع غفيرة من المواطنين.

وخرج موكب الجنازة من قصر بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر مرورًا بشارع السلطان قابوس؛ حيث اصطف المواطنون وأفراد القوات المسلحة على جانبي الطريق.

وقد أقيمت صلاة الجنازة بجامع السلطان قابوس الأكبر؛ حيث لُفّ جثمان المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد الطاهر بعلم السلطنة وأمّ المصلين سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة.

وقد تضرّع الجميع إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجزي جلالته خير الجزاء على ما قدّمه لوطنه وشعبه وأمته من خير وسلام ورخاء وازدهار وأن يسكنه تعالى فسيح جناته العُلى مع الصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا.

وقد ودّع أبناء الوطن قائد مسيرتهم المباركة التي امتدت نحو عقود مليئة بالإنجازات العظيمة في شتى المجالات تم خلالها ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وبناء الدولة الحديثة.

 

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