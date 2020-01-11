"الرؤية" تفتح دفتر عزاء أمام القراء

تفتح جريدة الرؤية دفتر عزاء في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه؛ وإذ تدعو القراء الكرام إلى التعبير عن مشاعرهم بعبارات مناسبة لهذا الحدث الجلل والمصاب العظيم، في التعليقات أدناه أسفل الصفحة باسم "تعليقات الموقع" وسيتم نشر هذه التعليقات مباشرة بصورة آنية في هذه الصفحة:
إنه مصابٌ جلل، كيف لا؟ واليوم تيتم شعبٌ بأكمله، وفقد الوطنُ وَطنه!! فاللهم جازِ سلطانا خير الجزاء، وتقبله بقبولٍ حسن.
رحمه الله عليك سيد قابوس. كنت مخلص لنا ولعمان...
و بين شهقة و أخرى.. أغمض عيني طويلا.. أراك يا أبي في أبهى حلة.. تعلو ثغرك ابتسامة عطوفة.. و تملئ عينيك نظرة محبة.. فتهدأ نفسي.. و أيقن في أعماقي.. أن الذي أيدك بالحق خمسون عاما.. سيكرمك خيرا.. و يأوي طهر روحك جنات الخلد.. انه على كل شي قدير..
اللهم هذا عبدك قابوس قد نزل بك وأنت خير منزول به قد أحتاج إلى رحمتك اللهم لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقِّنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيِّره إلى خير مما كان فيه .