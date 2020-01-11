"الرؤية" تفتح دفتر عزاء أمام القراء

تفتح جريدة الرؤية دفتر عزاء في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه؛ وإذ تدعو القراء الكرام إلى التعبير عن مشاعرهم بعبارات مناسبة لهذا الحدث الجلل والمصاب العظيم، في التعليقات أدناه أسفل الصفحة باسم "تعليقات الموقع" وسيتم نشر هذه التعليقات مباشرة بصورة آنية في هذه الصفحة: