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الأمير تميم ينعي السلطان قابوس .. وإعلان الحداد في قطر لمدة 3 أيام

السبت 11 يناير 2020 12:54 م بتوقيت مسقط

الأمير تميم ينعي السلطان قابوس .. وإعلان الحداد في قطر لمدة 3 أيام

الرؤية - خاص

نعى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد.

وجاء في البيان الرسمي، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية: "ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى أخاه العزيز حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عمان الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس".

وأكد الشيخ تميم، أن المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان وبعد النظر، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف والتطرف، داعياً الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة والشعب العماني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

وأمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

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