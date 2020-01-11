تأجيل امتحانات الدبلوم العام

مسقط - الرؤية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول ٢٠١٩/٢٠٢٠م الواقعة في أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الموافق ١٢ حتى ١٤يناير ٢٠٢٠م، وسيصدر جدول معدل سيتم نشره مساء اليوم.