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خادم الحرمين وولي عهده ينعيان السلطان قابوس

السبت 11 يناير 2020 12:37 م بتوقيت مسقط

خادم الحرمين وولي عهده ينعيان السلطان قابوس

 

الرؤية - خاص

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -سلطان عُمان- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في عُمان أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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