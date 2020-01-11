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رئيس وزراء الهند يعزي في وفاة جلالة السلطان قابوس .. كان منارة للسلام لمنطقتنا والعالم

السبت 11 يناير 2020 12:25 م بتوقيت مسقط

رئيس وزراء الهند يعزي في وفاة جلالة السلطان قابوس .. كان منارة للسلام لمنطقتنا والعالم

 

الرؤية - خاص

قدم ناريندرا مودي ، رئيس وزراء الهند، تعازيه للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

وقال رئيس الوزراء الهندي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أشعر بالحزن العميق لوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، لقد كان قائدا ورجل دولة يتمتع برؤية ثاقبة، حول بها عمان إلى دولة حديثة ومزدهرة. لقد كان منارة للسلام لمنطقتنا والعالم".

وأضاف: "كان السلطان قابوس صديقًا حقيقيًا للهند، وأثمرت قيادته الحكيمة لتطوير شراكة استراتيجية حيوية بين الهند وسلطنة عمان. سأعتز دائمًا بالعلاقة الأخوية الطيبة التي حظيت بها مع جلالة السلطان قابوس".

 

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